AFAD: Sağanağın etkili olduğu tüm illerden 620 ihbar alındı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli ve çok kuvvetli yağış uyarısı verilen illerle ilgili açıklama yaptı.

Turuncu kodla uyarılan illerin, Ankara, Ordu, Samsun, sarı Kodla uyarılan illerin ise Amasya, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Konya, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Aksaray, Giresun, Rize,

Trabzon, Kocaeli ve Yalova olduğu hatırlatıldı.

Söz konusu illerde, Valilik ve İl AFAD Müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Tüm illerden toplam 620 ihbar alındı

Turuncu kod uyarısı verilen illerde yaşayan vatandaşların SMS ile

bilgilendirildiği bilgisi verildi.

Söz konusu illerden belirli periyotlarla bilgi alındığının belirtildiği açıklamada, tüm illerden an itibarıyla toplam 620 ihbar alındığı duyuruldu.

İllerdeki son durum aşağıdaki şekilde:

Ordu

Dün saat 22.00 itibarıyla Ordu il genelinde yağış başlamış olup an itibariyle olumsuz bir ihbarın alınmadığı bilgisi alındı.

• Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Sivas’tan 10 personel, 2 araç, 1 jeneratör ve 5 motopomp, 1 vidanjör görevlendirmesi yapılmıştır.

• Ordu İl AFAD’dan 10 personel, 1 bot ve Ordu İtfaiye’den 13 personel, 6 dalgıç pompa, 15 motopomp, 5 itfaiye aracı görevlendirmesi yapıldı.

• Bugün bölgede yağışların devam ettiği bilgisi alındı.

Ankara

• Dün Ankara il genelinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları

meydana geldi.

• Ankara İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 32 ihbar alındı.

• Söz konusu olaylara Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.

• Şereflikoçhisar ilçesinde yaşanan sel sonucu tarım işçilerinin kaldıkları yerde su baskını yaşandığı bildirildi, bölgeye Aksaray İl AFAD lojistik depodan 120 battaniye gönderilmesi planlandı.

• Bugün bölgede yağışların devam ettiği bilgisi alındı.

Samsun

•Samsun il genelinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınlar meydana geldi.

• Kuvvetli yağış ile Canik, İlkadım, Ladik, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba ve Terme ilçelerinde m2’ye 50 kg ve üzeri yağış düştüğü bilgisi alındı.

• Samsun İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 75 ihbar alındı.

• İhbarlara, Samsun AFAD (21 personel, 5 motopomp, 1 bot, 3 araç), İtfaiye (60 personel, 6 dalgıç pompa, 10 araç) Jandarma (5 personel, 1 araç) Samsun Emniyet (5 personel, 1 motopomp, 1 araç) ve STK (29 personel, 3 bot, 5 araç) ekipleri ile müdahale ediliyor.

Aksaray

• Dün Aksaray genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana geldi.

• Aksaray İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 1 ihbar alındı.

• Söz konusu yağışlar sonucu Aksaray ili Yeşilova beldesinde bulunan tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastığı bilgisi alınmış olup 25 kişinin tahliyesi yapılıp yakınlarının yanına yerleştirildiği öğrenildi.

• İhbarlara AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Konya

• Dün Konya ili Tuzlukçu ilçesinde aşırı yağışlar sonucu yıldırım düşmesi meydana

geldi.

• Konya İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 20 ihbar alındı.

• Yıldırım düşmesi sonucu bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi alındı.

Nevşehir

• Dün Nevşehir ili Merkez ilçe Özyayla ve Kızılcık köylerinde aşırı yağışlar sonucu

mahsur kalma ve su baskınları meydana geldi.

• 112 Acil Çağrı Merkezi’nden alınan bilgiye göre toplam 20 ihbar alındı.

• İhbarlara Nevşehir İl AFAD, İtfaiye, Jandarma ve İl Özel İdare ekiplerince müdahale ediliyor.

Sivas

• Dün Sivas il genelinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları

meydana geldi.

• 112 Acil Çağrı Merkezi’nden alınan bilgiye göre toplam 13 ihbar alınmıştır.

• İhbarlara Sivas il AFAD (6 personel, 1 araç), Karayolları Genel Müdürlüğü, İl Özel İdare (2 iş makinesi) ve Jandarma ekiplerince müdahale ediliyor.

• Sivas ili Gemerek ilçesi Yeniköy mahallesinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma meydana geldi. AFAD ve Jandarma koordinesinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Kayseri

• Kayseri il genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana geldi.

• 112 Acil Çağrı Merkezi’nden alınan bilgiye göre toplam 10 ihbar alındı.

• Söz konusu olaylara Kayseri İl AFAD ve İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

• Aşırı yağışlar sonucu mevsimlik işçilerin kaldığı çadırı su bastığı öğrenilmiş olup AFAD koordinesinde vatandaşlarımızın tahliyesi sağlandı.

Yozgat

•Yozgat il genelinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları meydana geldi.

• 112 Acil Çağrı Merkezi’nden alınan bilgiye göre toplam 1 ihbar alındı.

• Yozgat ili Çandır ilçesinde mevsimlik işçilerin kaldığı bir konteyneri su bastığı öğrenilmiş olup 4 vatandaşımız AFAD koordinesinde barınma merkezine yerleştirildi.

Giresun

• Giresun il genelinde aşırı yağışlar sonucu mahsur kalma ve su baskınları

meydana geldi.

• Giresun İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 28 ihbar alındı.

• Söz konusu olaylara Giresun İl AFAD (11 personel, 5 motopomp, 1 bot, 3 araç, 11 AFAD Gönüllüsü, 7 AKUT personeli ve 2 off- road aracı) ve İtfaiye (9 personel, 4 motopomp, 4 vidanjör ve 4 itfaiye aracı) ekiplerince müdahale ediliyor.

• Meydana gelen yağışlar için yapılan müdahale çalışmalarına destek vermek üzere Erzurum ilinden 5 personel, 1 araç, 2 çamur pompa, 1 dalgıç pompa, 2 jeneratör ve 1 aydınlatma görevlendirmesi yapıldı.

• Aşırı yağışlar sonucu Giresun-Trabzon otoyolunda mahsur kalma ve ev su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerce müdahale ediliyor.

Eskişehir

• Eskişehir il genelinde aşırı yağışlar sonucu baskınları meydana geldi.

• Eskişehir İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 1 ihbar alındı.

• İhbarlara İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Amasya

• Amasya genelinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları meydana geldi.

• Amasya İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 2 ihbar alındı.

• İhbarlara İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Kırşehir

• Kırşehir ili Akpınar ilçesi Demirci köyü ilçesinde aşırı yağışlar sonucu yıldırım

düşmesi meydana geldi.

• Kırşehir İl AFAD Merkezinden alınan bilgiye göre toplam 2 ihbar alındı.

• Yıldırım düşmesi sonucu 1 evde maddi hasar meydana geldiği bilgisi alındı.