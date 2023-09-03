Mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yaptığı kontrollerde Suriye sınırına 500 metre mesafedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 160 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tarla sahibini gözaltına alan ekipler, kenevirleri imha etti.

Gözaltına alınan tarla sahibi S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.