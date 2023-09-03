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Türkiye
AA 03.09.2023 16:52

Mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan tarla sahibi tutuklandı.

Mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, yaptığı kontrollerde Suriye sınırına 500 metre mesafedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 160 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tarla sahibini gözaltına alan ekipler, kenevirleri imha etti.

Mısır tarlasında 160 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Gözaltına alınan tarla sahibi S.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Şanlıurfa Uyuşturucu
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