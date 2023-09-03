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Türkiye
TRT Haber 03.09.2023 14:49

AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı

Ankara'da akşam saatlerine kadar il genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Ankaralıların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

AFAD'dan Ankara için çok kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara'da akşam saatlerine kadar güney ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram ) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışın, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

AFAD, SMS ile uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) beklenen kuvvetli yağışa ilişkin Ankaralı vatandaşların cep telefonlarına uyarı niteliğinde kısa mesaj gönderdi. Mesajda, "Meteoroloji'ye göre bugün Ankara'da çok kuvvetli sağanak beklenmektedir. Sel, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

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