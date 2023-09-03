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Türkiye
AA 03.09.2023 14:05

Hakkari'de 153 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de 153 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine geçit yok." ifadesini kullandı.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 153 kilogram eroin ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, Hakkari Valiliği ile Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verdi.

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