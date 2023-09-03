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Türkiye
AA 03.09.2023 12:32

Konya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Havva İ. idaresindeki minibüs, Bayındır Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki F.İ, A.İ. ve M.İ, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'ya sevk edilen Havva İ, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan A.İ. ve M.İ. ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Araçtakilerin, yakınlarının düğünü için Beyşehir'den Konya'ya gittiği öğrenildi.

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