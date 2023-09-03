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Türkiye
AA 03.09.2023 11:11

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

Bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 2-11 Aralık'ta Ankara'da, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları da 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak
[Fotograf: AA]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu yılın üçüncü dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Bu sınava, stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılabilecek.

Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 15-30 Kasım'da başvuruda bulunabilecekler.

Bu yılın üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavları da Ankara'da 2-11 Aralık'ta düzenlenecek.

Sınava ilk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar ise 8-22 Kasım tarihlerinde başvuru yapabilecekler.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 2 Ekim itibarıyla stajlarını fiilen tamamlamış olmaları önem taşıyor.

Sınava katılacak adayların, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yapmaları gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar arasından Ankara'da, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak giriş sınavı ile 7 müfettiş yardımcısı alacak.

Sınava giriş başvurusu 5-15 Eylül'de e-Devlet üzerinden "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılabilecek.

Yazılı sınav, 14 Ekim'de iki oturum olarak Ankara'da gerçekleştirilecek.

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