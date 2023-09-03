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Türkiye
AA 03.09.2023 08:06

Arnavutköy'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Arnavutköy'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevkii Edirne istikametinde ilerleyen Adem T. idaresindeki otomobil ile Selami Ç. yönetimindeki tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurduktan sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 1'i bebek 4 yaralı, itfaiye görevlilerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tırın ön bölümünde hasar oluştu.

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