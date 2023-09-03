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Türkiye
AA 03.09.2023 06:23

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
[Fotograf: AA]

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.D. yönetimindeki çekici, Gebze kesiminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, S.V idaresindeki midibüs ve C.V'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, daha sonra kontrollü olarak 2 şeritten sağlanmaya başladı.

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