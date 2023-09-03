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Türkiye
AA 03.09.2023 04:27

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Harun Bilgin'in kullandığı otomobil, Necati Erdoğmuş idaresindeki otomobil ile Demirci-Simav kara yolunun 2. kilometresindeki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Asya Nur Erdoğmuş, Saime Erdoğmuş ve Şenol Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, kazada yaralanan sürücü Erdoğmuş ve ailesinin ilçeye bağlı Hüdük Mahallesi'ndeki akrabalarının düğününden döndükleri öğrenildi.

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