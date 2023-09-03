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Türkiye
AA 03.09.2023 02:37

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin saatler süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı.

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Mudanya Göynüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan destek verilirken 132 araç ve 420 personel de alevlere müdahale etti.

Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Alevlerin evlerine sıçramaması için ekiplere destek veren mahalle sakinleri, ahırlardaki hayvanlarını da güvenli alana götürdü.

Yangın sabahın ilk saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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Bursa Orman Yangını
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