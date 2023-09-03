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Türkiye
AA 03.09.2023 10:38

Samsun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Samsun'da gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Ekiplerin, tıkanan rögarları açmak ve su birikintilerini tahliye etmek için çalışmaları sürüyor.

Samsun'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Samsun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Oluşan su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı.

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları yaptığı Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü.

Vatandaşlar araçlarını kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışıyor.

Öte yandan, Samsun Sinop kara yolu Baruthane mevkisi ile Liman Mahallesi kavşağında araçlar su birikintilerinin içinde kaldı.

Samsun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahsur kalanlar botla kurtarıldı.

Samsun-Ankara kara yolunda da kentin giriş ve çıkışlarında su birikintileri trafikte aksamaya neden oldu.

Su birikintileri nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kentteki çok sayıdaki alt geçit suyla doldu.

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