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Türkiye
AA 03.09.2023 11:31

Denizli'de üç aracın karıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde biri otobüs, 3 aracın karıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Denizli'de üç aracın karıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran Mahallesi kesiminde dün akşam meydana gelen kazada, eşi ve ikiz oğullarını kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ramazan Mutluluk, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin sayısı böylece 4'e yükseldi.

Kazada hayatını kaybeden ikiz kardeşler 19 yaşındaki Yiğit ve Eren ile anneleri Mevlüde Mutluluk'un otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Muğla'dan Afyonkarahisar'a giden H.K. idaresindeki bir turizm firmasına ait otobüs, Cankurtaran Mahallesi'nde A.B. yönetimindeki yolcu minibüsü ve hafif ticari araca çarpmıştı.

Kazada otobüs, çarpışmanın etkisiyle yan yatmıştı. Ekipler, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemiş, araçlardaki 45 kişi de yaralanmıştı.

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