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Türkiye
AA 03.09.2023 11:58

Denizli'deki feci kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Denizli'nin Honaz ilçesinde kum yüklü kamyonun karşı şeride geçerek otobüse çarptığı kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Denizli'deki feci kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Necati Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde dün sabaha karşı B.A. idaresindeki kum yüklü kamyon, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki İ.S'nin kullandığı otobüse çarpmıştı.

Devrilerek yan yatan otobüsteki Ümran Yıldız, polis memuru Birol Küçük, Engin Güler, Bahar Şahar, Emel Özcan ve Derya Can hayatını kaybetmiş, 42 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü B.A. ifadesinde, kazanın, direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini öne sürmüştü. Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı öğrenilmişti.

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