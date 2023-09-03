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Türkiye
AA 03.09.2023 13:16

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da öğle saatlerine doğru başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: AA]

Kentte öğle saatlerine doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Beşevler ve Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı'nın bulunduğu Adnan Saygun Caddesi gibi bazı cadde ve meydanlarda, biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak nedeniyle bazı yollarda kazalar yaşandı.

Başkentte sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi. Esnaf su basmaması için dükkanlarının önündeki suyu boşalttı.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürüttü.

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