Sazlıdere Barajı'nda bataklığa saplanan köpek böyle kurtarıldı

Balık avından dönen Ayhan Şenses ile 3 arkadaşı, bir köpeğin bataklığa saplandığını fark etti.

Bataklığa giren gruptaki iki kişi yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından köpeği saplandığı yerden kurtardı.

Köpeğin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

"İnsanın beline kadar bataklık bir alandı"

Ayhan Şenses, daha önce yaşadığı olay nedeniyle aslında köpeklerden korktuğunu belirterek, “Onu orada o şekilde görerek bırakamazdık. Soyunduk, su içerisine girdik. İlk başta kurtaramadım sonra gittim büyük bir ağaç parçası buldum, onunla çıkartmaya çalıştım. İnsanın beline kadar bataklık bir alandı. Bizim için canlı olması yeterliydi. Koşullar ne olursa olsun bir candı ve kurtarılması gerekiyordu. Çok uğraştık ama çok şükür bir canı kurtardık" dedi.

"Hem bir canı kurtardı hem de köpek korkusunu yendi"

Lütfi Yalçın da, “Zaman zaman balığa gideriz. Ayhan hem bir canı kurtardı hem de bu vesile ile köpek korkusunu da yenmiş oldu" diye konuştu.