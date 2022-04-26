Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, misina ağla avlandığı tespit edilen 3 balıkçıya 6 bin 534 lira ceza kesildi.

Bir gemide de denetim yapan ekipler, ışıkla avcılık belgesi düzenlenmemesine rağmen istihsal vasıtası bulundurulması gerekçesiyle 3 kişiye 59 bin 440 lira ceza uyguladı.