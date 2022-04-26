Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yasa dışı ava 65 bin 974 lira para cezası
Adana'da, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen 6 kişiye 65 bin 974 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, misina ağla avlandığı tespit edilen 3 balıkçıya 6 bin 534 lira ceza kesildi.
Bir gemide de denetim yapan ekipler, ışıkla avcılık belgesi düzenlenmemesine rağmen istihsal vasıtası bulundurulması gerekçesiyle 3 kişiye 59 bin 440 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Balıkçılık Adana
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