Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güneydoğu Anadolu'ya toz taşınımı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu ile Edirne çevreleri, Kırklareli'nin batısı, Sivas, Bayburt, Kayseri'nin doğusu, Kastamonu ve Karabük’ün güneyi, Siirt, Batman çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Toz Taşınımı Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
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