Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düşen telefonunu almaya çalışırken akıntıya kapıldı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın etrafındaki Musa K., yürürken cep telefonunu düşürdü. Telefonunu almak isteyen genç akıntıya kapıldı. Genç, ekipler tarafından kurtarıldı.
Musa K, Gökmeydan Mahallesi'nden geçen akarsuya cep telefonunu düşürdü.
Telefonunu almak için suya giren Musa K'nin akıntıya kapıldığını görenler, durumu polise haber verdi.
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Köprünün ayağına tutunan genç, kıyıya çıkarıldı.
Musa K, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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