Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 08:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs sürüye çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan geçen sürüye çarpması sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Eski Ankara yolu Aladağ Mahallesi yol ayrımında H.D. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken birden karşısına çıkan küçükbaş hayvanlarla karşı karşılaştı.
Sürücü H.D. fren yapmak istese de hayvanların arasına dalmak zorunda kaldı. Kazada Dede Dinç’e ait 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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