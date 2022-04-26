Süper Lig'de Trabzonspor'un cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor karşısında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesi kentte büyük heyecan yaşanıyor.

Dünyanın dört bir yanı ile Türkiye'nin birçok ilinden bordo mavili taraftarlar, takımlarının şampiyonluk maçı ve kutlamalar için şehre gelmeye başladı.

Bordo mavili bayraklarla süslenen kente akın eden taraftarlar için hava yolu şirketleri de günlük ortalama 15 sefer sayısını, kapasiteleri artırılan uçaklarla 40'ın üzerine çıkardı.

Ek seferlere rağmen uçak bileti bulamayan taraftarlar, Ordu-Giresun, Samsun ve Erzurum'a havalimanlarına inecek uçaklara bilet alıyor, kara yolu ile şehre geliyor.

Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı, iftarlarda restoranların dolup taştığı, cadde ve sokakların dolduğu Trabzon'da her köşe başında erken şampiyonluk kutlanıyor.

41 bin 461 kapasiteli stadyumda 500 ile 5 bin TL arasında satışa çıkan 12 bin 824 bilet de tükendi.

"Uçaklara ek seferler başlattı, oteller doldu"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yılmaz, kentte beklenenin ötesinde hareketlilik olduğuna vurgu yaptı.

"Trabzon karnavala hazırlanıyor. Trabzon’a büyük bir akın var. Yurt içinden, yurt dışından birçok insan Trabzon’a geliyor. Şu an bile rezervasyonlar dolmuş vaziyette. Maçın oynanacağı cumartesi günü artık otellerin tam kapasite hizmet vermesini bekliyoruz. Önümüzde bayram var, turizm zamanındayız zaten otellerde hareketlilik söz konusuydu ama şampiyonluğun ilan edileceğinin düşünüldüğü maç için yıllardır bekleyen taraftarlar kente geliyorlar. Uçaklar ek seferler başlattılar. Bazı vatandaşlar bilet bulamayınca çevre illerdeki havalimanlarına bilet bakmaya başladılar. Çevre illerdeki havalimanlarında da bir hareketlilik söz konusu. Sadece hava yolu ile değil kara yolu ile de büyük bir kalabalık geliyor."