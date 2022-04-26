Spor kulüpleri ve federasyonlarının işleyişini değiştiren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yasa ile kulüplere borçlanma sınırlaması getirildi. Borçlanma bir önceki bütçenin yüzde 10 fazlasını geçemeyecek.

Genel Kurullardan yetki alma şartıyla borçlanma limiti bütçenin ancak yüzde 50'sine kadar çıkabilecek.

Kulüpleri yönetenler icraatlerden sorumlu olacak

Yasayla kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu tutulacak. Yöneticiler, kasti eylemleri sebebiyle oluşan zararları kendi mal varlıklarıyla ödeyecek.

Federasyonlarda başkanlık 3 dönem ile sınırlandırıldı, yönetimde en az 2 milli sporcu bulundurma şartı da getirildi.

Menajerlik sisteminde değişiklik

Yasayla menajerlik sistemine yönelik de düzenleme yapıldı. Yeni dönemde menajerler sporcuyla sözleşmeyi noterde yapacak, Sözleşme 2 yılla sınırlı olacak.

Çekmece kontrat yapan menajere lisans iptali, futbolcuya 1 yıl men cezası verilecek.