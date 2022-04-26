Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla sürüyor.

Operasyonu değerlendiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, "Sınır bölgesinde PKK terör örgütüne karşı yapılan bu operasyon, haklı olarak, bölgede barış için, huzur için, birlikte yaşamak için yapılan bir operasyon olmuştur" dedi.

Iraklı Türkmenlerin her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Maruf, "Türkiye her zaman bölgede olan insanlara, vatandaşlara, bütün etnik gruplara, dini gruplara ayrım yapmadan büyük bir destek, büyük bir katkı sağlamıştır" diye konuştu.