Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 00:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Demokrasiyi içselleştirin
[Fotoğraf: AA]
Gezi Davası'nın sonuçlanması üzerine CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalara İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Altun, "Demokrasiyi içselleştirin" sözlerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.
Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur" sözlerini kullandı.
CHP'nin vesayetçi sisteme özlem duyduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, "Demokrasiyi içselleştirin" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 25, 2022
Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz.
Bu, milletin hür iradesine hakarettir.
Bu, suçtur.
Özlemini duyduğunuz vesayetçi sistem yok artık.
Demokrasiyi içselleştirin.
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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