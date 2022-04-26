İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Fahrettin Altun, "Demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit edemezsiniz. Bu, milletin hür iradesine hakarettir. Bu, suçtur" sözlerini kullandı.

CHP'nin vesayetçi sisteme özlem duyduğunu belirten İletişim Başkanı Altun, "Demokrasiyi içselleştirin" değerlendirmesinde bulundu.