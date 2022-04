Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.

"Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık"

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık" sözlerini kullandı.

Met with President @jairbolsonaro of #Brazil. Discussed our bilateral relations and recent developments in #Ukraine. ???????????????? pic.twitter.com/fxJT3Z1iNm