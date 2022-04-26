Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu, Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da kabul etti.
"Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık"
Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla bir araya geldik; ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık" sözlerini kullandı.
#Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yla biraraya geldik; ikili ilişkilerimizi ve #Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 25, 2022
Met with President @jairbolsonaro of #Brazil. Discussed our bilateral relations and recent developments in #Ukraine. ???????????????? pic.twitter.com/fxJT3Z1iNm
Etiketler: Brezilya Mevlüt Çavuşoğlu
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