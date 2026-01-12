Çok Bulutlu 2.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 12.01.2026 11:03

41 il için "sarı" uyarı: Fırtına, çığ ve kuvvetli yağışa dikkat

İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'da beklenen kuvvetli yağış, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesi ve fırtına nedeniyle 41 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

41 il için "sarı" uyarı: Fırtına, çığ ve kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

41 il için "sarı" uyarı: Fırtına, çığ ve kuvvetli yağışa dikkat

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
