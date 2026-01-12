Çok Bulutlu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.01.2026 10:53

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında aktif görevdeki kamu personelinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 12 zanlı yakalandı.

FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan "gizli yapılanması"na yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün emniyet teşkilatı içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi sistemine göre kodlama ve bağlılık durumlarını takip etme faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 23 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma dosyasında, "gizli sorumlu" olarak görevlendirilen şüphelilerin, örgüt mensubu polislerin yanı sıra eşlerinin de örgütsel takiplerini yaptıkları bilgisine yer verildi. Ayrıca, yürütülen teknik çalışmalar sonucunda şüphelilerin bir kısmının örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları belirlendi.

Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 6'sının halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak görev yaptığı öğrenildi. Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

11 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi

Operasyonlar neticesinde şu ana kadar 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 11 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında yakalama emri çıkarılması için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

ETİKETLER
FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Ünlü İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence kimdir?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:29
Her öksürükte 'antibiyotiğe sarılmayın' uyarısı
12:26
Kruvaziyer turizminde 2 milyon yolcu sayısı aşıldı
11:25
Ünlü İngiliz ajanı Arabistanlı Lawrence kimdir?
12:08
Meslek liseliler Türk mutfağını Avrupa'ya tanıttı
12:00
Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralı var
11:57
Türkiye rüzgar enerjisinde son 15 yılın rekorunu kırdı
Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar
Otizmli oğlunun isteği üzerine aldıkları kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar
FOTO FOKUS
Trenin çarptığı minibüsten son anda kurtuldu
Trenin çarptığı minibüsten son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ