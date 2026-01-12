FETÖ'nün emniyet gizli yapılanmasına yönelik operasyon: 23 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan "gizli yapılanması"na yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün emniyet teşkilatı içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi sistemine göre kodlama ve bağlılık durumlarını takip etme faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 23 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma dosyasında, "gizli sorumlu" olarak görevlendirilen şüphelilerin, örgüt mensubu polislerin yanı sıra eşlerinin de örgütsel takiplerini yaptıkları bilgisine yer verildi. Ayrıca, yürütülen teknik çalışmalar sonucunda şüphelilerin bir kısmının örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları belirlendi.

Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 6'sının halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak görev yaptığı öğrenildi. Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

11 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi

Operasyonlar neticesinde şu ana kadar 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 11 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında yakalama emri çıkarılması için gerekli hukuki sürecin başlatılacağı bildirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.