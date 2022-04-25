Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 22:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün toplanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Koronavirüs Bilim Kurulu'na ilişkin açıklama yaptı.
"Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım"
Bakan Koca, “Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını bugün yapıyor" dedi.
“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022
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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu
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