Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Brazilya'da Brezilyalı mevkidaşı Alberto Franco França ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ve birtakım anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Brezilya'da kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye ile Brezilya arasında kökleri 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var. 2010'da ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik" diye konuştu.

"Önemli anlaşmalar imzaladık"

4. Türkiye Brezilya Yüksek İşbirliği Komisyonu Toplantısı'na katıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Ticaret ve yatırımların artırılması, askeri, savunma sanayi alanlarında iş birliği, turizmin geliştirilmesi, kültür ve eğitimdeki iş birliği alanlarına odaklandık. Ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirecek önemli anlaşmalar imzaladık" şeklinde konuştu.

"Brezilya, Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağımız"

Çavuşoğlu, Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayisi iş birliği anlaşmasının geçen ay imzalandığını hatırlatarak, "Brezilya, Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağımız. Biraz önce dostum Carlos da söyledi ikili ticaret hacmimiz 5 milyar dolara yaklaştı. İki tarafın rakamlarında küçük bir farklılık var ama o hesaplamadan dolayı olabilir, sonuçta 5 milyara yaklaştığımız, 5 milyar dolar hedefimizi yakaladığımız bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

"Biz bugünkü toplantılarda önümüzdeki süreçte 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefledik." diyen Çavuşoğlu, "Bu hedefimize de kolayca ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bunu yaparken ticaretimizi de daha dengeli hale getirmek istiyoruz. Ürün çeşitliliği bir taraftan yatırımların da artırılmasıyla ticaretimizi hem artıracağız hem de daha dengeli bir hale getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Karma Ekonomik Komisyon Toplantısını (KEK) yapmayı istediğini belirterek, Bakan França'yı Türkiye'ye davet ettiğini ve bu şekilde 2. KEK toplantısını gerçekleştirebileceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri hakkında, "Türkiye ile MERCOSUR arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerini de yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu konuda dost ülke Brezilya'nın desteği önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"Turizm alanında karşılıklı olarak iş birliğimizi artırmak istiyoruz"

Turizm alanındaki iş birliğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Turizm alanında karşılıklı olarak iş birliğimizi artırmak istiyoruz. Türkiye olarak tecrübe paylaşımına hazırız. Elbette kendi tecrübemizi sizinle paylaşırken, sizin tecrübelerinizden de faydalanmak isteriz. Özellikle pandemiyle beraber, inşallah bir daha Kovid konuşmak istemeyiz ama, güvenli turizm konseptimiz tüm dünyaya örnek oldu" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen Brezilyalı turist rakamlarını paylaşarak, "Pandemi öncesinde ülkemize Brezilya'dan gelen turist sayısı 100 bin civarındaydı. Tabii pandemiyle beraber hepimiz kapandık, özellikle bu bölgede de kapanmalar oldu, bu rakamlar düştü. Şimdi hedefimiz bu rakamı yakalayıp, 150 bin ve daha fazla sayıda Türkiye'de Brezilya'dan turist misafir etmek istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den Brezilya'ya turist gitmesini desteklediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları'nın (THY) Sao Paulo uçuşları önemli bir teşviktir. THY şimdi Rio de Janeiro'ya da uçmayı planlıyor. Dolayısıyla bu uçuşlarla beraber karşılıklı turist sayısını da artırabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Brezilya'nın OECD adaylığını destekliyoruz"

Çavuşoğlu, Brezilya'nın Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) adaylığına dikkati çekti ve şunları söyledi:

"Brezilya bizim için tabii ki stratejik bir ortak ama bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir aktördür. Dolayısıyla bölgesel konulara ilaveten küresel konularda da geçmişte olduğu gibi Brezilya ile daha yakın çalışmak istiyoruz. Özellikle Birleşmiş Milletler, G20, OECD gibi çok taraflı platformlarda iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu vesileyle Brezilya'nın OECD adaylığını güçlü bir şekilde desteklediğimiz bir kere daha vurgulamak isterim."

Yaptığı görüşmelerde bölgesel konuları da değerlendirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Bizim bölgemizde Ukrayna savaşıyla ilgili hem tespitlerimiz hem de Türkiye'nin çabalarını kendileriyle paylaşma imkanım oldu. Terörle mücadele, küresel sorunlarla mücadele konusunda da iş birliğimize önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu alanlarda adımlar atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümünü de kutladı.