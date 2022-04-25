Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 19:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni vaka sayısı 2 bin 604
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Son 24 saatte 2 bin 604 vaka tespit edildi, 15 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 134 bin 346 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 573 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.
Son Haberler
- 19:59
- 19:54
- 19:04
- 19:35
- 19:41
Sıradaki Haber
Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz