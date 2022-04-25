Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum.https://t.co/BREBAk8Yhj pic.twitter.com/y0qBtSfofn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2022

"Sebepsiz zamlara müsamaha yok"

Kurda istikararı sağladık fakat fiyatlardaki yükseliş kalıcı oldu. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum.

15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların sonuna gelinmiştir. Yakında uygulamaya geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi'yle ilgili çalışmaların da sonuna gelinmiştir. İnşallah yakında uygulamaya geçireceğiz.https://t.co/BREBAk8Yhj pic.twitter.com/glk0IHHsEV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2022

"Enflasyonu da yeneceğiz"

Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz.https://t.co/BREBAk8Yhj pic.twitter.com/IMl6RELhHi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2022

Galiçya'dan Libya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada verdiğimiz savaşların hiçbirinde utanç verici bir sahne göremezsiniz, bulamazsınız.

Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bildirmeyi bir vazife olarak görüyoruz. Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur.

Biden'a "1915" tepkisi

Sayın Biden'ın, Ermenilerle olan tarihi gayet iyi öğrenmesi, bilmesi lazım. Bunları bilmeden Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değil. Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin ifadeleri tamamı yalan, yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz. ABD Başkanı Biden önce Ermeniler ile ilgili tarihi öğrensin.

[Biden'a "1915" tepkisi]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Biden'ın önce Ermenilerle olan bu tarihi gayet iyi öğrenmesi lazım. Gayet iyi bilmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalkmasını bizim bağışlamamız mümkün değil.https://t.co/BREBAk8Yhj pic.twitter.com/jDie1XPAWD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2022

"HDP'yi Meclis'e yakıştırmıyoruz"

HDP, asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. HDP'yi Meclis'e yakıştırmıyoruz.

(HDP'li Paylan'ın kanun teklifi) Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz. TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.

Sadece 2022 yılında son operasyonlar dahil olmak üzere güney sınırlarımızda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bini bulmuştur.

"Yarın Putin ile görüşeceğim"

Yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğim. Masadaki yavaşlama görüntüsünü tam tersine çevirmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın Sayın Putin ile yine bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğim. Önce ateşkes ardından da kalıcı barış için her türlü gayreti sergiliyoruz.https://t.co/BREBAk8Yhj pic.twitter.com/76bs3L8thI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2022

Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız.

Milli gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna 15 Ocak 2023'te başlayacak.