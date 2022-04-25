Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!" mesajını paylaştı.