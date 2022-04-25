Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
13 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Teröristlerin saldırı girişimleri cezasız kalmıyor!" mesajını paylaştı.
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz