Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.

Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.