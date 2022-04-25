Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, birlik komutanları ile toplantı yaptı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı düzenlendi. Toplantıda gündem Pençe-Kilit Operasyonu'ydu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı düzenlendi.
Bakan Akar, Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alarak devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.
Etiketler: Hulusi Akar Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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