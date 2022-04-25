Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar "Ukrayna" konulu toplantı için Almanya'ya gidiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”na katılmak üzere Almanya’ya gidecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30’a yakın ülkenin savunma ile yarın Almanya’da gerçekleştirilecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak.
Ukrayna’daki gelişmeler, NATO’nun Ramstein Hava Üssü’nde yarın yapılacak “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nda ele alacak.
Milli Savunma Bakanı Akar’ın da yer alacağı toplantıya 30’a yakın ülkenin savunma bakanı katılacak.
Toplantıda, Rusya’nın saldırısının ardından son durum ile yardım konularının ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Hulusi Akar Almanya Ukrayna Rusya NATO
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