Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 18:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
[Fotoğraf: AA]
15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2022
Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'ya, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Detayları @trthaber muhabiri Hamza Çifçi aktardı.https://t.co/g6YSvF7TnO pic.twitter.com/7K3c3GUSgv
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Gezi Parkı Eylemleri Osman Kavala
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