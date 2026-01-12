Çok Bulutlu 2ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 12.01.2026 10:26

Piyasaların gözü yılın ilk faiz kararına çevrildi

Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günü açıklayacağı yılın ilk faiz kararına çevrildi.

Piyasaların gözü yılın ilk faiz kararına çevrildi

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren Ocak ayı zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından, piyasalar rotayı Merkez Bankası’na çevirdi.

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Ocak Perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

Ekonomistler, Ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor. Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel odak noktasını oluşturuyor.

Piyasalarda "karar metni" beklentisi

Faiz kararının yanı sıra, karar metninde yer alacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önemde görülüyor. Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları için ipucu verecek.

Küresel piyasalar ve dış dengeler takipte

TCMB’nin kararı öncesinde küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hamleleri de Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından radarında kalmaya devam ediyor.

