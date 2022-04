Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmak üzere Rio Branco Enstitüsü'nde eğitim alan genç diplomatlarla buluştu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerle buluşmak her zaman güzel. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde genç diplomatlara dış politika vizyonumuzu anlattık" sözlerini kullandı.

Gençlerle buluşmak her zaman güzel. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde genç diplomatlara dış politika vizyonumuzu anlattık.



Meeting young minds is always thought-provoking. Shared our foreign policy vision w/young diplomats at the Diplomacy Academy of Brazil. pic.twitter.com/NttSViIT8u