Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı genç diplomatlarla buluştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya'da genç diplomatlara hitap etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmak üzere Rio Branco Enstitüsü'nde eğitim alan genç diplomatlarla buluştu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerle buluşmak her zaman güzel. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde genç diplomatlara dış politika vizyonumuzu anlattık" sözlerini kullandı.
Gençlerle buluşmak her zaman güzel. Brezilya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde genç diplomatlara dış politika vizyonumuzu anlattık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 25, 2022
Meeting young minds is always thought-provoking. Shared our foreign policy vision w/young diplomats at the Diplomacy Academy of Brazil. pic.twitter.com/NttSViIT8u
Brezilya'da 1945'te kurulan Rio Branco Enstitüsü, 77 yıldır Brezilyalı diplomatların yetiştirildiği Brezilya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir eğitim kurumudur.
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