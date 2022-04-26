Juventus geriden gelerek kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 34'üncü haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 2-1 yendi. Puanını 66'ya yükselten Juventus, dördüncü sıradaki yerini korudu.
Ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki Juventus ile orta sıralardaki Sassuolo, Mapei Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, 39'uncu dakikada Giacomo Raspadori ile 1-0 öne geçerken, Juventus 45'inci dakikada Paulo Dybala'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
İkinci yarının son anlarında sahneye çıkan Moise Kean, 88'inci dakikada Juventus'a galibiyeti getiren golü attı: 2-1
Siyah-beyazlı takım, Sassuolo'yu 2-1'lik skorla mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Juventus yerini korudu
Sassuolo kadrosunda yer alan milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan, ilk 11'de başladıkları mücadelede 90 dakika boyunca forma giydi.
Juventus, bu galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve dördüncü sıradaki yerini korudu.
Haftayı puansız kapatan Sassuolo, 46 puanla onuncu basamakta kaldı. Yeşil-siyahlılar, bugünkü yenilgiyle ligdeki son dört karşılaşmasında üçüncü mağlubiyetini almış oldu.