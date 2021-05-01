Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 08:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana’da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İncirlik Park alanı uygulama noktasında durdurdukları bir araçta 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kaçakçılık
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