İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İncirlik Park alanı uygulama noktasında durdurdukları bir araçta 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

