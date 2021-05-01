Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 04:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
2 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen yaşlı kadını itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Beyoğlu’nda asfalt çalışmasının yapıldığı sokakta açık bırakılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki kanalizasyon kuyusuna düşen yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde yürüyen Öznur Uyar, yaklaşık 2 metre derinlikteki kanalizasyon çukurunu fark etmeyerek içine düştü.
Yaşlı kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri çukurda bulunan yaralı kadını kısa sürede bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Öznur Uyar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Açık bırakılan kanalizasyon çukuru zabıta ekipleri tarafından şeritler çekilerek kapatıldı.
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