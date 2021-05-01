Atakent Mahallesi'nde iddiaya göre, Mesut Yılmaz ile ablasının eşi Mehmet O. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Daha sonra çıkan kavgada Mehmet O., Mesut Yılmaz'a tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mehmet O.'yu yakalama çalışmaları sürüyor.

