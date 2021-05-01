Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 01:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de kumar operasyonu: 60 kişi yakalandı
İzmir'de jandarma ekipleri kumar oynanan bir depoya baskın düzenledi. Baskında 60 kişi yakalandı.
Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
İzmir’de jandarma ekipleri kumar oynandığı tespit edilen bir depoya baskın yaptı. Baskında 60 kişi yakalandı. https://t.co/PmJzJ1PH0h pic.twitter.com/h4LRabmVSs— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2021
Depoya düzenlenen baskında 60 kişi yakalandı.
Tedbirlere uymayıp kumar oynarken yakalanan kişilere yaklaşık 300 bin liralık cezai işlem uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Kumar
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