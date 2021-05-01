Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 00:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tarsus’ta 4 katlı apartmanda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde 4 katlı apartmanın 4. katında yangın çıktı. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın Kırklarsırtı Mahallesi 2635 sokakta bulunan 4 katlı binanın 4’ncü katından alevler yükselmeye başladı.
Evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken, vatandaşlar korku ve panik dolu anlar yaşadı.
Yanan evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Bazı uçak seferlerine "sis" engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz