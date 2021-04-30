İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti.

Ancak yeterli önlemin alınmadığı yıkım planlandığı gibi gitmedi.

Binanın molozları sokağı kapattı

Kameralara yansıyan yıkımda kepçe operatörünün bir darbesiyle bina yerle bir oldu.

Her yeri büyük bir toz bulutu kapladı.

Binanın bulunduğu sokak yıkıntı nedeniyle kapandı.

Yaralanan olmadı

Olay yerine giden zabıta ekipleri de, yıkım yapan firmayı uyardı, sokağın açılmasını istedi.

Binanın yıkılması sırasında yaralanan kimse olmadı.