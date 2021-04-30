Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 23:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-İHA
Kontrollü yıkım kontrolden çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de kontrollü yıkım sırasında korkulu anlar yaşandı. Yıkımı yapılan bina, kepçe darbesiyle bir anda yerle bir oldu. Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sardı.
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamındaki bir binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirilecekti.
Ancak yeterli önlemin alınmadığı yıkım planlandığı gibi gitmedi.
Binanın molozları sokağı kapattı
Kameralara yansıyan yıkımda kepçe operatörünün bir darbesiyle bina yerle bir oldu.
Her yeri büyük bir toz bulutu kapladı.
Binanın bulunduğu sokak yıkıntı nedeniyle kapandı.
Yaralanan olmadı
Olay yerine giden zabıta ekipleri de, yıkım yapan firmayı uyardı, sokağın açılmasını istedi.
Binanın yıkılması sırasında yaralanan kimse olmadı.
Etiketler: İstanbul Kentsel Dönüşüm
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