Meydanlarda sessizlik, yollarda ise kısıtlamadan muaf olanlara yönelik denetim vardı.

Türkiye'de 17 günlük tam kapanma başladı.

Muafiyet belgeleri incelendi

Tam kapanma sürecinde denetimler sıkılaştırıldı. Ekipler Türkiye'nin dört bir yanında denetimdeydi.

Araçlar tek tek durduruldu. İzin belgeleri ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Kontrol noktalarında zaman zaman araç yoğunluğu oluştu.

Meydan, sahil ve caddeler boş kaldı

Antalya, Diyarbakır, Erzurum...

Günün her saati kalabalık olan meydan ve sahiller sessizliğe büründü.

İzmir'de de durum değişmedi. Normal zamanda yüzlerce kişinin doldurduğu Konak Meydanı 17 gün sürecek tam kapanma nedeniyle sadece güvercinlere kaldı.

Meydanların boş kalmasının sebeplerinden biri de kapanmayı fırsat bilip tatil beldelerine kaçanlardı.

Bodrum nüfusu 4'e katlandı

Bodrum'un nüfusu birkaç gün içinde neredeyse 4'e katlandı.

Tam kapanmanın ardından Bodrum'un gözde sahilleri de boşaldı. Normalde yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan sahiller sokak hayvanlarına kaldı.

Evde kalan vatandaşlar ihtiyaçlarını yürüme mesafesindeki market, kasap ve manavlardan karşıladı.

Tam kapanmanın ardından vaka sayılarının büyük oranda düşmesi bekleniyor.