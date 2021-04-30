Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da 1 Haziran'a kadar borç nedeniyle su kesintisi yapılmayacak
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronovirüs sürecinde vatandaşın borcundan dolayı suyunun 1 Haziran'a kadar kesilmeyeceğini duyurdu.
Büyükşehir, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü salgın nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde yaşanabilecek çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklara dikkati çeken açıklama yayınladı.
Bu kapsamda 1 Haziran'a kadar kent genelinde hiçbir abonenin suyunun borcundan dolayı kesilmeyeceği vurgulandı.
Öte yandan, ASAT'ın tam kapanma sürecinde zorunlu kurum faaliyetlerinin sürdüğü yönetim birimleri ve saha ekiplerinin çalışmaya devam edeceği duyuruldu.
Etiketler: Antalya Koronavirüs Tedbirleri Su Kesintisi
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