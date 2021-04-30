"Tam kapanma"yı memleketlerinde veya aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı (İGA) ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlama öncesi son gündeki yoğunluk sefer ve yolcu sayılarına da yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılın rekoru

İstanbul Havalimanı'nı, 608 uçuşla 71 bin 367 yolcu kullanırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yılın yolcu rekoru kırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Nisan'da gerçekleşen 457 uçuşla 64 bin 24 yolcu ağırlandı. Böylece Sabiha Gökçen'de 2021 yılının en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.