Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 18:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te ele geçirilen 90 kilogram EYP imha edildi
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 90 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcı, incelemelerin ardından imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Keçili köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.
"Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-34" adı verilen operasyonda, Keçili köyü kırsalında 90 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş kablo komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.
Patlayıcı, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla incelemelerin ardından yerinde imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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