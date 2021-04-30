Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cinayet zanlısı mutfak dolabındaki özel bölmede yakalandı
İzmir'de 2 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı, Menemen'de yakalandı. Katil zanlısının, mutfak dolabının içinden girilen özel bir odada gizlendiği ortaya çıktı.
2 yıl önce işlediği cinayetin ardından kayıplara karıştı.
Şüphelinin İzmir'in Menemen ilçesinde bir çiftlikte olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti.
Çiftlik günlerce uzaktan izlendi. Katil zanlısının çiftlikte görülmesi üzerine operasyona başlandı.
5 saat arama yapıldı, özel bölmede bulundu
Çiftlikte 5 saat arama yapıldı ancak zanlı bulunamadı. Ekipler, mutfak tezgahının alt kısmındaki dolaptan girilen gizli bir odayı fark etti. Odanın girişini açan ekipler, zanlıyı burada yakaladı.
Sorgusunun ardından mahkemeye gönderilen katil zanlısı tutuklandı.
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