2 yıl önce işlediği cinayetin ardından kayıplara karıştı.

Şüphelinin İzmir'in Menemen ilçesinde bir çiftlikte olduğu bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Çiftlik günlerce uzaktan izlendi. Katil zanlısının çiftlikte görülmesi üzerine operasyona başlandı.

5 saat arama yapıldı, özel bölmede bulundu

Çiftlikte 5 saat arama yapıldı ancak zanlı bulunamadı. Ekipler, mutfak tezgahının alt kısmındaki dolaptan girilen gizli bir odayı fark etti. Odanın girişini açan ekipler, zanlıyı burada yakaladı.

Sorgusunun ardından mahkemeye gönderilen katil zanlısı tutuklandı.