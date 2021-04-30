Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te terör operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, teröristlerce kullanılan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenoluk ve Doğan köyü bölgelerinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın Operasyonu" düzenledi.
Arazi taramasında kayalıkların altına gizlenmiş 3 kalaşnikof, LMGK makineli tüfek, 312 fişek ve şarjör, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, el dürbünü ile muhtelif elektronik ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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