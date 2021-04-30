Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 20:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'a dolu yağdı, her yer bembeyaz oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Elazığ'da bugün dolu etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle etraf beyaza bürünürken, dolu ağaçlara ve ekinlere de zarar verdi.
Elazığ'da bugün öğlen saatlerinde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Koçharmanı köyünde etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.
Ağaçlar ve ekinlerin zarar gördüğü dolu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Yağış
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